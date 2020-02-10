Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 30 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 30 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.