Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı

7 saat önce

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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