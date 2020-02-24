Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 44 kişi yakalandı.


Şüphelilerden 39'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 29'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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