Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Haziran'da kent genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şırnak 'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

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