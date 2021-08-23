Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 16-22 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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