Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
6 saat önce
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:36 Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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