Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.