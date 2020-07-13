Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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