Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

48 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:16:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]