Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 kuşu tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.


Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 6 şüpheli serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 4 BTÖ mensubundan 2 BTÖ mensubunun tahkikatına başlanılmış olup 2 BTÖ mensubu ilgili il ve birime teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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