Şırnak'ta Terör Operasyonu: 11 Gözaltı
53 dakika önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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