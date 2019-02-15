Şırnak'ta Terör Operasyonu: 11 Gözaltı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.



Polis ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray'ın Golcüsü Diagne, Benfica Maçında Hayal Kırıklığı Yarattı

ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi

Galatasaraylı Luyindama, Avrupa Liginde Haftanın 11'inde

Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi