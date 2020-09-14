Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 11 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla 6 şüpheli de mahkeme sonrası serbest bırakıldı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:39 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika