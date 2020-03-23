Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
7 saat önce
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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