Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.



Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adli makamlarca, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli de ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK