Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik 16- 22 Kasım tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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