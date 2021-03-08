Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
08.03.2021 11:23
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 4'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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