Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 6 ile 12 Ocak tarihleri arasında, 2 ayrı operasyon düzenlendi. FETÖ'ye yönelik operasyonda, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilenn 4 şüpheli  yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. 1'inin sorgusu süren şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. 8'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.


Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:03 Kaynak: DHA
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