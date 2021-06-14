Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 14 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi. - ŞIRNAK