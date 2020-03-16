Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edildi, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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