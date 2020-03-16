Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edildi, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.