Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri, 14-20 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 16'sı PKK, 2'si FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 4'ü ise serbest bırakıldı. 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.