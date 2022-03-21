Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

21.03.2022 12:06
Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri, 14-20 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 16'sı PKK, 2'si FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 4'ü ise serbest bırakıldı. 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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