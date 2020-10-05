Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 28 Eylül -4 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

(Melih Yiğit/İHA)