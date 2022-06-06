Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı

06.06.2022 13:16
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadelede Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs – 05 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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