Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
22.03.2021 11:26
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 15- 21 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 2'si adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 9 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
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