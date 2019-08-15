Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı
1 saat önce
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:30 Kaynak: AA
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent genelinde terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alıp saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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