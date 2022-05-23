Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

23.05.2022 11:11
Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5'i adli kontrol şartı olmak üzere toplamda 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli, ilgili il birimine teslim edildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


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