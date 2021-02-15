Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

15.02.2021 19:35

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütünün gençlik ve YPS yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet gösterdikleri, ele geçirilen örgütsel dokümanların incelenmesi sonucu çukur eylemlerinde ve cezaevi finansmanı ile cezaevi yapılanması olan iç-dış koordinasyon içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın ve örgütsel dokümana da el konuldu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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