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Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

21.02.2022 13:52
Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 22 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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