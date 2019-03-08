Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Operasyonu: 25 Gözaltı

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 25 Gözaltı

55 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 25 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda KCK/TM yapılanmasına bağlı "Cizre Kent Meclisi/Mahalle Meclisi" isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilere yönelik Şırnak merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

PKK, Cizre, Şırnak, 3. Sayfa
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