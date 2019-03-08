Şırnak'ta Terör Operasyonu: 25 Gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda KCK/TM yapılanmasına bağlı "Cizre Kent Meclisi/Mahalle Meclisi" isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilere yönelik Şırnak merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ŞIRNAK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi

Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü