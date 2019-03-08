Şırnak'ta Terör Operasyonu: 25 Gözaltı
55 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün illegal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda KCK/TM yapılanmasına bağlı "Cizre Kent Meclisi/Mahalle Meclisi" isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilere yönelik Şırnak merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:39 Kaynak: İHA
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