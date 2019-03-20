Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Operasyonu: 28 Gözaltı

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 28 Gözaltı

48 dakika önce

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı.

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 28 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:13 Kaynak: AA

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