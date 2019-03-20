Şırnak'ta Terör Operasyonu: 28 Gözaltı
48 dakika önce
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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