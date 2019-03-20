Şırnak'ta Terör Operasyonu: 28 Gözaltı
1 saat önce
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Şırnak
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda kent genelinde tespit edilen şahıslara yönelik sabah saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor
(Melih Yiğit/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
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