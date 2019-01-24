Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ta Terör Operasyonu

50 dakika önce

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı iki mağarada 3 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta Terör Operasyonu, System.String[]
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı iki mağarada 3 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi'nde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bostanoğlu operasyonunda teröristlerin kullandığı biri 3 katlı, diğeri ise 3 bölmeli olan 2 ayrı mağarada arama yaptı.

Aramada 3 el bombası, 2 elektrikli fünye, 18 pil, 2 akü, kablo, metal elek, 2 kamuflajlı sırt çantası 7 fişek, 7 tüp, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada 3 el bombası, yaşam ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:58 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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