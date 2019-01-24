Şırnak'ta Terör Operasyonu
1 saat önce
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi bulundu.
Şırnak
'ın Güçlükonak
ilçesinde, terör örgütü PKK
mensuplarınca kullanılan 2 mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akçay Komando
Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı
Berme Tepe kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 mağarada arama yapıldı.
Aramalarda, mağara içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyon sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:05 Kaynak: AA
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