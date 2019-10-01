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Şırnak'ta terör operasyonu

27 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta terör operasyonu, System.String[]

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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