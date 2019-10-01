Şırnak'ta terör operasyonu
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İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:08 Kaynak: AA
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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