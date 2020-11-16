Şırnak'ta terör operasyonu - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 9- 15 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
- Kaynak: DHA
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