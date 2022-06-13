Şırnak'ta terör operasyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu

13.06.2022 15:46
Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 06 - 12 Haziran 2022 tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Bir üst mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN...
Kaynak: İHA

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu - Son Dakika

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