Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 8- 14 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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