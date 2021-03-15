Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

15.03.2021 13:45
Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 8- 14 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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