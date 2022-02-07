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Şırnak'ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı

07.02.2022 20:31
Şırnak'ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Son bir haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 62 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 31 kilo 125, 37 gram eroin, 17,48 gram afyon sakızı, 1,67 gram metamfetamin, 15 bin 590 paket kaçak sigara, 19 adet kaçak cep telefonu, 9 adet emtia, 1 adet sahte dolar ve 2 adet sahte belge ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 49'u kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 62 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta son bir haftada kaçakçılık ve asayiş suçundan 62 gözaltı - Son Dakika
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