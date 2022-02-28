Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

28.02.2022 12:53
Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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