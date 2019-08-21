Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.


Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:36 Kaynak: AA
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