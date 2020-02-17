Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı

13 dakika önce

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.


Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'yle yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 35 şüpheli gözaltına alınmış, 9 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 21 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 2 bölücü terör örgütü mensubundan, 1 bölücü terör örgütü mensubu ilgili il ve birime teslim edilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise çıkarıldığı adli makamca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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