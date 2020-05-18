Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 11 Mayıs - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 4 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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