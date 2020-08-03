Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 27 Temmuz - 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınmış olup çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 5 bölücü terör örgütü mensubundan 1'i ilgili il ve birimine teslim edilmiş olup 4 bölücü terör örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:06
Kaynak: İHA
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