Şırnak'ta terör operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonu: 44 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonu: 44 gözaltı

6 saat önce

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar sonucu 44 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 44 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar sonucu 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 44 şüpheli gözaltına alınmış, 29 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 5 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 2 bölücü terör örgütü mensubundan birinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup biri ise ilgili il ve birime teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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