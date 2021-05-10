Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 2'si de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.