Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise işlemleri devam ettiği kaydedildi. - ŞIRNAK