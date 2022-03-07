Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

07.03.2022 13:42
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Melih Yiğit/İHA)

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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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