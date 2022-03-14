Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

14.03.2022 11:58
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında 07 - 13 Mart 2022 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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