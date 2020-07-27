Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Temmuz arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK