Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
45 dakika önce
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak
'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki bağı koparmak, alana hakim oldukları imajını hissettirmek için oluşturulan KCK/TM (Türkiye
Masası- Cizre
Kent Meclisi) isimli illegal yapılanmanın içerisinde kurye, milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:09 Kaynak: İHA
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