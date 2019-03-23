Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

45 dakika önce

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki bağı koparmak, alana hakim oldukları imajını hissettirmek için oluşturulan KCK/TM (Türkiye Masası- Cizre Kent Meclisi) isimli illegal yapılanmanın içerisinde kurye, milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 7 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

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