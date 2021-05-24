Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 66 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 121,29 gram metamfetamin, 80,59 gram eroin, 74,91 gram esrar, 7,61 gram kenevir tohumu, 7 adet sentetik ecza maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 8 bin 138 paket kaçak sigara, 719 litre kaçak akaryakıt, 453 adet kaçak cep telefonu, 12 kilogram kaçak tütün, 40 paket elektronik sigara tütünü, 520 lira ve 10 dolar ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 66 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK